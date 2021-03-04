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Поиски без вести пропавших военнослужащих продолжаются в Джракане, Гадруте и Кашатаге

Поиски без вести пропавших военнослужащих продолжаются в Джракане, Гадруте и Кашатаге

Поиски на южном направлении Арцаха не принесли результатов. Здесь не обнаружены останки погибших военнослужащих или гражданских лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ГСЧС МВД Арцаха.

4 марта 3 поисково-спасательных отряда продолжают поиски в Джракане (Джебраил), в Гадрутском районе и на южном направлении Кашатагского района.


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