Поиски без вести пропавших военнослужащих продолжаются в Джракане, Гадруте и Кашатаге

Поиски на южном направлении Арцаха не принесли результатов. Здесь не обнаружены останки погибших военнослужащих или гражданских лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ГСЧС МВД Арцаха.

4 марта 3 поисково-спасательных отряда продолжают поиски в Джракане (Джебраил), в Гадрутском районе и на южном направлении Кашатагского района.