Европейская комиссия осуждает обстрел Церкви Казанчецоц, совершенный Азербайджаном во время войны

В ответ на срочный вопрос депутата Европарламента Лукаса Фурласа (Кипр, ЕНП) Европейской комиссии Верховный представитель-Вице-президент Хосеп Боррель от имени Европейской комиссии осудил бомбардировку собора Казанчецоц, совершенный вооруженными силами Азербайджана. Об этом «Арменпресс» сообщили в Европейском офисе АРФ “Ай Дата”.

В срочном запросе, направленном депутатом Европарламента Фурласом, напоминалось, что вооруженные силы Азербайджана, нарушая международные законы войны, 8 октября 2020 года подвергли обстрелу Церквоь Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши. Европарламент Еврокомиссии сделал запрос, намерена ли она предпринять шаги для защиты “гражданского населения Арцаха и мест отправления религиозного культа”.

В ответ на запрос Европарламента Еврокомиссия сообщает, что решительно осуждает разрушение религиозных и исторических памятников Арцаха, подчеркивает важность сохранения и восстановления культурного и религиозного наследия.

В своем ответе Высокий представитель Европейской комиссии также сослался на резолюцию 2347 (2017) Совета Безопасности ООН, в которой атаки на религиозные, образовательные и культурные центры определяются как военные преступления.

Европейская комиссия также приветствует миссию, предпринятую ЮНЕСКО, для направления в регионы Арцаха, которые в настоящее время контролируются Азербайджаном. Эта миссия направлена на предварительную документальную оценку армянского культурного наследия. Миссия также будет поддерживать сохранение и восстановление армянских культурных памятников.

Письменный запрос прокомментировал председатель Европейского офиса АРФ “Ай Дата” Гаспар Карапетян. “Азербайджан должен нести полную ответственность за ужасные военные преступления, совершенные во время и после войны 2020 года. К ним относятся атаки на гражданские поселения и на религиозное наследие Арцаха, включая и собор Святого Спасителя Казанчецоц. Международное сообщество и соответствующие организации должны последовательно добиваться сохранения армянского религиозного и культурного наследия на территориях, оккупированных Азербайджаном. Мы не можем допустить такого культурного геноцида, какой уже был - инициированное властями Азербайджана уничтожение тысяч средневековых армянских хачкаров в Нахиджеване. Любые попытки исказить историческое присутствие армян в Арцахе должны быть предотвращены и решительно осуждены”.