Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по объекту Saudi Aramco в Джидде

Движение йеменских мятежников "Ансар Аллах" (хуситы) в четверг утром нанесло удар по объекту саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. Об этом, как передает Арменпресс со ссылкой на телеканал Al Masirah, заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, попадание по объекту было точным.

Саудовская Аравия пока не подтвердила эту информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура. В воскресенье Сариа заявлял, что силы "Ансар Аллах" провели операцию "в тылу" королевства, задействовав баллистическую ракету и 15 беспилотников. В альянсе утверждали, что перехватили ракету и шесть дронов.