В Ереване прошло мероприятие, посвященное национальному празднику Японии Хинамацури

В Ереване в Армяно-японском центре “Хикари” 3 марта состоялось мероприятие, посвященное японскому национальному празднику “Хинамацури”.

Как сообщает «Арменпресс», этот японский праздник посвящен весеннему пробуждению, девочкам младшего и юного возраста и цветению персиковых деревьев.

На мероприятии воспитанники центра представили значение праздника и ритуалы его празднования.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Согласно японской национальной традиции, в этот день семьи, в которых есть девочки и девушки, показывают уникальные куклы, которые символически располагаются на семи ступенях.

Хинамацури предоставляет японкам возможность показать свои таланты в области искусства, рукоделия и приготовления блюд.

Воспитанники Армяно-японского центра “Хикари” представили и музыкальные исполнения, исполнили песни Комитаса и японские колыбельные песни. В беседе с корреспондентом Арменпресс президент Армяно-японского центра “Хикари” Карине Пилипосян выразила уверенность, что подобные культурные мероприятия создают возможность лучше узнавать друг друга, укрепляют армяно-японские дружеские отношения. “Наши японские друзья, в свою очередь представляют армянских художников и армянскую культуру в их стране”, - сказала Пилипосян, добавив, что они всегда были в центре внимания посольства Японии и деятелей культуры. “В частности, к нам приходил посол Японии господин Ямада. Правительство Японии решило оказать финансовое содействие для капитального ремонта здания нашего центра”, - рассказала наша собеседница.

По его словам, воспитанники центра осваивают искусство оригами и изучают японский язык. Татев Бабаян даже продолжила учебу в Японии и окончила Токийский институт национальных искусств. Вернувшись в Армению, она намерена представлять японское искусство у себя на родине.

Бывшая воспитанница центра “Хикари” на праздник Хинамацури принесла свои поделки. На мероприятии, посвященном японскому празднику, присутствовала и г-жа Рика Онодера, второй секретарь посольства Японии в Армении. Армяно-японский центр “Хикари” начал свою деятельность много лет назад. В 2005 году 6 августа воспитанники Национального центра эстетики Армении отправили в японский город Хиросима сотни разноцветных фонариков мира и 1000 бумажных журавликов, тем самым отдав дань памяти жертвам атомной бомбардировки 1945 года. Акция со стороны Японии получила очень теплый отклик, после чего стала ежегодной международной программой, которая реализуется и до сих пор. Позже на основе деятельности этой группы была создана общественная организация “Фонарики мира”. Позже она была переименована в Армяно-японскую научно-образовательную и культурную общественную организацию “Хикари”.