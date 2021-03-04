NBC: шесть человек стали жертвами пожара в Оклахоме
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в среду в результате пожара в переносном доме в округе Вудворд (штат Оклахома). Как передает Арменпресс, об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC.
По его данным, удалось спасти девятилетнюю девочку. Она госпитализирована.
Причина пожара не уточняется.
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