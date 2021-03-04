“Рома” обыграла “Фиорентину”: Мхитарян участвовал в матче

В матче 25-го тура чемпионата Италии “Рома” на выезде сыграла с “Фиорентиной”.

Как передает «Арменпресс», во втором тайме счет матча открыли футболисты “Ромы”. На 49-й минуте отличился Леонардо Спинаццола, который на 60-й минуте автогол отправил и в свои ворота. “Волкам” удалось одержать победу, благодаря голу, забитому на 88-й минуте. На этот раз автором гола стал Амаду Диавара. Счет матча “Фиорентина” - “Рома” - 1:2. Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы”, но был заменен на 67-й минуте.

После этой победы “Рома” в турнирной таблице Серии “А” с 47 очками занимает 5-е место.