Газета “Айастани Анрапетутюн”: Экономическое сотрудничество на фоне политического конфликта

“Растущее сотрудничество между Пакистаном и Турцией в различных сферах, прежде всего в военной промышленности, довольно опасно для Армении. Турция не жалеет усилий, чтобы совместно с Пакистаном начать производство военных самолетов, что может сделать китайские военно-промышленные технологии доступными для Турции. Это, конечно, не будет проигнорировано США, но, как мы видим, для достижения своей цели Турция способна использовать противоречия всех сторон.

Сегодня после десятилетнего перерыва возобновится регулярное движение грузового поезда Стамбул-Тегеран-Исламабад (ITI). Об этом сообщила Организация железных дорог Пакистана. Железная дорога соединит три азиатские страны и станет мостом для транспортировки грузов в Европу через Мраморный туннель. Вызывает беспокойство то, что Армения остается в стороне от процессов экономического сотрудничества, энергетики и коммуникации, происходящих сегодня в нашем регионе. Даже если участие Армении опосредовано в каких-то форматах, например, в 3 + 3, наш государственный интерес в них никоим образом не выражен, тем более, что оспариваются вопросы безопасности”.

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