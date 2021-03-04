Газета “Айастани Анрапетутюн”: Системное решение демографических проблем

“После обретения независимости тенденция ухудшения демографической ситуации в Армении продолжается, что ставит под угрозу основы нашей национальной безопасности. Необходимость улучшения демографической ситуации сегодня продиктована и несравненно высокой рождаемостью в недружественных соседних странах. В Армении регулярно реализуются различные программы для решения этой фундаментальной проблемы, от жилищного строительства до финансовых стимулов. Министерство труда и социальных вопросов разработало новый правовой акт - Закон о многодетных семьях. Основной целью предложенного закона является повышение уровня рождаемости, который в Армении очень низок и не обеспечивает даже простого воспроизводства населения, для которого требуется 2,1 ребенка. Даже с двумя или тремя детьми в семье невозможно обеспечить улучшенное воспроизводство и добиться значительного увеличения рождаемости, поэтому необходимо, чтобы в каждой семье рождались как минимум 4 ребенка”.

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