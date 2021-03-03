В ООН сообщили о 38 погибших при протестах в Мьянме

Не менее 38 человек погибли в ходе столкновений в Мьянме в среду во время протестов из-за прихода к власти в стране военного правительства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила спецпосланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер, назвав среду "самым кровавым" днем для страны со дня военного переворота в начале февраля.

По словам спецпредставителя, со дня переворота в начале февраля в Мьянме в ходе столкновений скончались уже свыше 50 человек.

"Сегодня был самый кровавый день со дня переворота 1 февраля. Только сегодня погибли 38 человек. С начала переворота погибли свыше 50 человек, многие были ранены", - заявила Шранер-Бургенер в ходе брифинга.

По словам спецпредставителя, сейчас задержаны свыше 1200 человек, о многих из которых нет с тех пор каких-либо сведений даже у их семей.

Ранее сообщалось, что за период с 1 февраля по 1 марта в столкновениях полиции и демонстрантов погибли 30 человек, из них 17 – в один день, воскресенье, 28 февраля.