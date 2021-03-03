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В Арцахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 558 га территории

В Арцахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 558 га территории

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки очищено 10 га территории, 5 км дорог, 14 домостроений, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 взрывоопасный предмет. 

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 558 га территории, 489 км дорог, 1 538 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 045 взрывоопасных предметов.


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