ВОЗ не рекомендовала вводить COVID-паспорта

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID - ред.), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.