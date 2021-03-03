Вазген Манукян представил дальнейшие шаги Движения за спасение отечества

Движение за спасение отечества в ближайшие дни проведет митинги в областях, а также 6 марта проведет митинг на проспекте Баграмяна. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил кандидат от Движения на пост премьер-министра Вазген Манукян по окончании митинга, организованного 3 марта.

«В эти два-три дня с участниками Движения мы посетим регионы. Мы должны иметь возможность донести свой голос до регионов, и в субботу, в 15:00, мы проведем здесь большой митинг», - сказал Манукян.

Вазген Манукян отметил, что, возможно, потребуется предпринять гораздо более решительные действия.