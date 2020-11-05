Предстоящие на 4 марта мероприятия
18:10, Март 03, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 20:50 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 20:20 В Арцахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 558 га территории
- 20:00 Вазгену Манукяну предъявлено обвинение
- 19:45 Главы МИД Армении и Италии отметили важность защиты культурного наследия Нагорного Карабаха
- 19:31 ВОЗ не рекомендовала вводить COVID-паспорта
- 19:26 Вазген Манукян представил дальнейшие шаги Движения за спасение отечества
- 18:26 Пашинян планирует провести встречи с Марукяном и Царукяном
- 18:10 Предстоящие на 4 марта мероприятия
- 18:05 Правительство Армении намерено значительно увеличить выделяемый науке бюджет
- 17:43 Наблюдается рост распространения коронавируса: министр призвала соблюдать профилактические меры
- 17:42 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-03-21
- 17:40 Азиатские индексы выросли - 03-03-21
- 17:26 Мы готовы к любым обсуждениям для разрешения политического кризиса: Авинян
- 17:07 Авинян считает проблематичным заявление Генштаба с требованием отставки Пашиняна
- 17:04 Президент Армении по случаю дня рождения направил поздравительное послание Михаилу Мишустину
- 16:54 Глава МИД назвал недопустимой политизацию вопроса возвращения пленных
- 16:47 Мы убеждали Президента обратиться в КС: Вазген Манукян
- 16:40 В России в 2020 году выявили 500 преступлений экстремистской направленности
- 16:19 В Стокгольме началась третья волна COVID-19
- 16:13 Комиссия Парламента Италии призвала вернуть всех армянских военнопленных
- 16:11 У здания НС Армении начался очередной митинг “Движения спасения Родины”
- 15:53 Армен Саркисян встретился с Оником Гаспаряном
- 15:40 В Степанакерте выросли средние цены на 4 продукта первой необходимости
- 15:39 Посол Кипра в Армении вручил Армену Саркисяну верительные грамоты
- 15:28 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в центральной Греции
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