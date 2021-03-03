Наблюдается рост распространения коронавируса: министр призвала соблюдать профилактические меры

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян призывает граждан вернуться к строгому режиму ношения масок, количество положительных тестов на коронавирус в последние две недели растет. Как сообщает Арменпресс, министр сказала об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Гранта Айвазяна о том, почему полиция не штрафует за неношение масок.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян заверила, что они всегда следят за советами международных профессиональных структур. «Ношение масок по-прежнему является очень важной профилактической мерой», - сказал он.

Министр напомнила, что, когда осенью было зарегистрировано достаточно большое количество коронавирусных заболеваний, и население, прислушавшись к призывам министерства, стало носить маски, то были зафиксированы очень хорошие показатели борьбы с болезнью.

«Низкие показатели вызвали некоторое спокойствие среди населения, многие сейчас не так последовательно надевают маски. Но за последние 2 недели мы наблюдаем рост заболеваемости. Сегодня 14% тестов дали положительный результат. Поэтому я прошу и призываю вернуться к более строгому, консервативному режиму ношения масок, чтобы попытаться предотвратить распространение вируса», - сказала министр и заверила, что ношение масок играет очень важную роль в предотвращении распространения вируса.