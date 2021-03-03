Мы готовы к любым обсуждениям для разрешения политического кризиса: Авинян

В первую очередь, власть заинтересована в разрешении внутриполитического кризиса, она готова к обсуждениям с оппозицией. Как сообщает Арменпресс, вице-премьер Армении Тигран Авинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса независимого депутата Тиграна Уриханяна о том, как можно разрешить сложившуюся в стране ситуацию.

Авинян признал, что существует внутриполитический кризис, напомнив, что они заявили, что готовы проявить гибкость в его разрешении. Он подчеркнул, что правительство и ранее заявляло о готовности провести досрочные парламентские выборы, но не получило должного ответа.

«Мы снова готовы провести эти обсуждения с парламентской оппозицией, договориться, провести выборы. В то же время готовы обсудить повестку дня конституционных реформ, возможно, вопрос возврата к полупрезидентской системе», - сказал Авинян.

Уриханян поинтересовался, что будет, если парламентская оппозиция не согласится на выборы.

Авинян ответил, что в первую очередь правительство заинтересовано в разрешении внутриполитического кризиса. «Повестка дня открыта для нас, мы готовы к любой дискуссии, которая разрешит внутриполитический кризис, не создаст новых кризисов», - сказал он, добавив, что многие предложения многих оппозиционеров содержат новые кризисные мины.

Авинян заверил, что эти обсуждения будут инициированы властями.