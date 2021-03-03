Президент Армении по случаю дня рождения направил поздравительное послание Михаилу Мишустину
Президент Армении Армен Саркисян по случаю дня рождения направил поздравительное послание председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян, в частности, подчеркнул весомый вклад председателя правительства РФ в дело всестороннего развития и упрочения союзнических отношений и взаимовыгодного сотрудничества двух стран в политической, экономической, военной и гуманитарной сферах, а также в совершенствование интеграции на евразийском пространстве.
Президент Саркисян пожелал председателю правительства РФ крепкого здоровья и успехов.
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