Мы убеждали Президента обратиться в КС: Вазген Манукян

Кандидат на пост премьер-министра от “Движения спасения Родины” Вазген Манукян подробно рассказал о встрече с Президентом Армении Арменом Саркисяном. Как сообщает Арменпресс, он рассказал, что обсуждался вопрос, связанный с освобождением с должности начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

“Мы убеждали Президента, так как вы заявили, что проект указа не соответствует Конституции, то высший суд, который может решить, соответствует ли он Конституции, - это Конституционный суд. Поэтому его нужно отправить в Конституционный суд”, - сказал Манукян.

На вопрос, к какому выводу они пришли из сегодняшней встречи с президентом, Манукян ответил, что это станет известно из результата.

“Движение спасения Родины” решение Президента Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил, принятое 2 марта, сочло крайне тревожным и потребовало встречи с ним.

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял решение не подписывать проект указа об освобождении с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна. Президент республики заявил, что, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, он обратится в Конституционный суд с отдельным обращением и просьбой определить вопрос соответствия Конституции Закона Республика Армения от 15 ноября 2017 г. “О воинской службе и статусе военнослужащего”.