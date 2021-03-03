В России в 2020 году выявили 500 преступлений экстремистской направленности

Сотрудники полиции в прошлом году выявили 500 преступлений экстремистской направленности. Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, выступая в среду с докладом на расширенном заседании коллегии министерства.

"Серьезную угрозу национальной безопасности создает экстремизм. В прошлом году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 500 преступлений экстремистской направленности или 60% от общего количества зарегистрированных", - сказал он.

Колокольцев подчеркнул, что в 2020 году проводилась комплексная работа в данном направлении с участием всех заинтересованных министерств и ведомств, общественных организаций, представителей конфессий и этнических групп.

Министр также сообщил, что более 100 тыс. экстремистских интернет-ресурсов было заблокировано по инициативе МВД России в 2020 году, еще свыше 7,5 тыс. материалов экстремистской направленности были удалены.