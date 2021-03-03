В Стокгольме началась третья волна COVID-19

Эпидемическая ситуация в cвязи с распространением коронавирусной инфекции в Стокгольме продолжает ухудшаться. По мнению местных властей, можно говорить о третьей волне COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас третья волна распространения инфекции, и она уже здесь", - отметил на пресс-конференции в среду исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения муниципалитета Юхан Братт.

За последние три недели количество выявленных случаев заболевания в регионе увеличилось почти вдвое. С 22 по 28 февраля в Стокгольме обнаружили 6 336 новых случаев COVID-19, а тремя неделями ранее - лишь 3 225. Если после Нового года было отмечено снижение числа пациентов с этим диагнозом в больницах, то теперь оно снова начало расти и составляет 318, из них 48 - в отделениях интенсивной терапии.

"Я очень серьезно отношусь к ситуации. Мы не хотим видеть развитие событий, при котором потребность в здравоохранении резко возрастет, - заявил Братт. - Третью неделю подряд рост [числа новых случаев] составляет примерно 25 процентов. Это удвоение количества случаев, выявленных за последние три недели".