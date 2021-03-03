Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в центральной Греции

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в среду в 21 км к юго-западу от городка Элассона, находящегося к северу от более крупного города Лариса в центральной Греции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первоначально он распространил информацию о магнитуде 5,9, а затем повысил ее до 6,9. Он также изменил данные о глубине очага - с 10 до 2 км.

По имеющейся информации, землетрясение очень сильно ощущалось в Ларисе и окрестностях, а также во многих других районах страны - от Афин до Салоник. После сильного толчка последовали афтершоки.

Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.