Вараздат Карапетян освобожден с должности торгового атташе Армении в Китае

Решением Премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вараздат Карапетян освобожден от должности торгового атташе Армении в Китайской Народной Республике.

Как передает Арменпресс, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Принимая за основу пункт 10 Приложения к решению Правительства Республики Армения № 1935-N от 23 декабря 2004 года,

Освободить Вараздата Карапетяна с должности торгового атташе Республики Армения в Китайской Народной Республике”, - говорится в решении.

Ранее Вараздат Карапетян на своей странице в Facebook сообщил, что он написал заявление об отставке.