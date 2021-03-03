Аппарат Премьер-министра опроверг информацию о встрече Пашиняна с должностными лицами полиции
15:08, 3 Март, 2021
Информация о встрече Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с должностными лицами полиции не соответствует действительности. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата Премьер-министра Армении. “Такой встречи нет”, - заявили в управлении.
В СМИ распространилась информация о том, что Премьер-министр Армении Никол Пашинян встречается с должностными лицами полиции.
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