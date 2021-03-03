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Аппарат Премьер-министра опроверг информацию о встрече Пашиняна с должностными лицами полиции

Аппарат Премьер-министра опроверг информацию о встрече Пашиняна с должностными лицами полиции

Информация о встрече Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с должностными лицами полиции не соответствует действительности. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата Премьер-министра Армении. “Такой встречи нет”, - заявили в управлении.

В СМИ распространилась информация о том, что Премьер-министр Армении Никол Пашинян встречается с должностными лицами полиции.


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