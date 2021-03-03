В Армении ожидается переменчивая погода: в горных и предгорных районах будут осадки в виде снега

Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в столице днем 3 марта, с 4 по 6 марта, ночью 7 марта ожидается погода без осадков, 7 марта в вечерние часы и 8 марта будут осадки. Как передает Арменпресс, днем 3-го, 4-го, 6-го, ночью 7-го марта ожидается погода без осадков, 5-го в южных районах, 7-го после полудня, 8-го в горных и предгорных районах в большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега. Ветер юго-западный с порывами до 5 - 10 м/с. Температура воздуха днем с 3 по 6 марта постепенно повысится на 3 - 5 градусов, днем 7 - 8 марта понизится на столько же.

В Арцахе 3-го и 4-го марта ожидается погода без осадков.