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С Арменом Саркисяном встречались Вазген Манукян, Артур Ванецян, Ваграм Багдасарян и Арцвик Минасян

С Арменом Саркисяном встречались Вазген Манукян, Артур Ванецян, Ваграм Багдасарян и Арцвик Минасян

3 марта во встрече с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном приняли участие единый кандидат на должность премьер-министра “Движения спасения Родины” Вазген Манукян, председатель партии “Родина"” Артур Ванецян, член исполнительного органа РПА Ваграм Багдасарян и член Верховного органа АРФД Арцвик Минасян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении, собеседники обменялись мнениями относительно развязки кризисной ситуации в стране, путей снижения напряженности, обусловленной последними событиями. Руководители движения представили свои мнения и точки зрения.


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