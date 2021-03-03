Арсен Аракелян переизбран на должность директора Института молекулярной биологии НАН Армении

Президиум Национальной Академии наук Республики Армения единогласно переизбрал Арсена Аракеляна на должность директора Института молекулярной биологии. Об этом Арменпресс сообщили в Информационно-аналитической службе Национальной академии наук.

Арсен Аракелян родился в Ереване в 1979 году. Окончил биологический факультет ЕГУ. В 2004 г. защитил диссертацию. Он с 2020 года - доктор биологических наук.

Научные направления Арсена Аракеляна - анализ экспрессии генов с использованием методов биоинформатики, разработка новых алгоритмов реконструкции сигнальных сетей, геномика, транскриптомия, оценка изменений активности биологических путей при многофакторных заболеваниях человека.

Арсен Аракелян - автор 206 научных работ, в том числе, опубликованных в 7 книгах, в 121 научных журналах, 78 работ опубликованы в сборниках конференций. Он имеет патент на “Тест-систему для молекулярной диагностики шизофрении”. Работа сделана в соавторстве с А. Бояджян и А. Хоецян.

С 2015 года Арсен Аракелян - директор Института молекулярной биологии НАН Армении. Он возглавляет и Институт биомедицины и фармации Армяно-Российского университета, а также является сопредседателем программы “Лаборатория информационной биологии” Института молекулярной биологии Национальной академии наук Республики Армения и Института проблем автоматизации Национальной академии наук Республики Армения.

В 2012, 2014, 2018 годах Арсен Аракелян был награжден премией “Эффективный исследователь” Комитета науки Министерства образования и науки Республики Армения. В 2010 году награжден дипломом III степени за лучшую научную разработку по направлению “Образование, наука и развитие здравоохранения” Российской Федерации.

Арсен Аракелян участвовал в 10 грантовых программах, из которых в 7 он был руководителем проектов, в 2 - соруководителем и в 1 - исполнителем.

Арсен Аракелян в своем выступлении, касающемся направлений развития Института молекулярной биологии 2021-2025 гг. , отметил, что в рамках сохранения генетического разнообразия винограда планируется создание коллекционного сада, лаборатории секвенирования общего пользования. Будет открыта и палеопротеомическая лаборатория. На базе Армяно-Российского университета будет открыта лаборатория генной инженерии. Ему удалось обеспечить приток сотрудников в институт, реализацию прикладных программ и увеличение финансирования исследований.