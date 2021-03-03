В Нидерландах около центра тестирования на коронавирус произошел взрыв

Взрыв произошел около центра тестирования на коронавирус в голландском населенном пункте Бовенкарспел. Об этом сообщила в среду в Twitter голландская полиция.

По данным полиции, было разбито около пяти окон. В результате инцидента никто не пострадал,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сейчас место инцидента оцепили, правоохранительные органы выясняют, что стало причиной взрыва. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, речь идет о взрыве трубы.