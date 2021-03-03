Никол Пашинян направил Премьер-министру России поздравительное послание
Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня рождения Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину направил поздравительное послание. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата Премьер-министра Армении.
В послании говорится:
“Уважаемый Михаил Владимирович!
Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения! Желаю Вам успехов на посту главы Правительства Российской Федерации.
Сегодня я хотел бы особо подчеркнуть Ваш личный вклад в развитие армяно-российских союзнических отношений, укрепление которых полностью соответствует основополагающим интересам братских народов наших стран. Уверен, что крепкая дружба, взаимопонимание и доверие будут и впредь способствовать обогащению всего комплекса межгосударственных отношений Армении и России новыми взаимовыгодными программами.
Уважаемый Михаил Владимирович!
Желаю Вам и всем Вашим родным и близким крепкого здоровья, успехов и благополучия”.
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