Более 15 000 га пахотных земель Мартуни остались под контролем Азербайджана

Из 27 133,1 га пахотных земель Мартунинского района Арцаха 15 792,1 га после 44-дневной войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана. Из них 8 603,8 га личных земель и 7 188,3 га государственных, обработанных - 6 418,48 га, 250 га уже засеянных.

Как сообщает Арменпресс, об этом мартунинской газете “Амарас” сообщили из сельскохозяйственного управления районной администрации.

“До войны в области обрабатывались около 22 000 гектаров пахотных земель. В настоящее время под контролем противника находятся 308,29 га виноградников, 230 га садов гранатов и 62,27 га плодовых садов”, - уточнили в отделе сельского хозяйства Мартунинской районной администрации.

Кроме того, по информации директора ЗАО “Мартунинская станция ветеринарного обслуживания” Нвера Сафаряна, во время войны в Мартунинском районе в результате артобстрелов погибли 578 голов крупного рогатого скота, 872 головы мелкого рогатого скота, 820 голов свиней, а также пропали 792 головы крупного рогатого скота, 565 голов мелкого рогатого скота.

Под контролем противника осталось и определенное количество сельскохозяйственной техники Мартуни.

По предварительным данным, предоставленным руководителями разных общин Мартунинского района, под контролем противника остались 15 комбайнов, 105 тракторов и более 100 других видов сельхозтехники.