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Более 15 000 га пахотных земель Мартуни остались под контролем Азербайджана

Более 15 000 га пахотных земель Мартуни остались под контролем Азербайджана

Из 27 133,1 га пахотных земель Мартунинского района Арцаха 15 792,1 га после 44-дневной войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана. Из них 8 603,8 га личных земель и 7 188,3 га государственных, обработанных - 6 418,48 га,  250 га уже засеянных.

Как сообщает Арменпресс, об этом  мартунинской газете “Амарас” сообщили из сельскохозяйственного управления районной администрации.

“До войны в области обрабатывались около 22 000 гектаров пахотных земель. В настоящее время под контролем противника находятся 308,29 га виноградников, 230 га садов гранатов и 62,27 га плодовых садов”, - уточнили в отделе сельского хозяйства Мартунинской районной администрации.

Кроме того, по информации директора ЗАО “Мартунинская станция ветеринарного обслуживания” Нвера Сафаряна, во время войны в Мартунинском районе в результате артобстрелов погибли 578 голов крупного рогатого скота, 872 головы мелкого рогатого скота, 820 голов свиней, а также пропали 792 головы крупного рогатого скота, 565 голов мелкого рогатого скота.

Под контролем противника  осталось и определенное количество сельскохозяйственной техники Мартуни.

По предварительным данным, предоставленным руководителями разных общин Мартунинского района, под контролем противника остались 15 комбайнов, 105 тракторов и более 100 других видов сельхозтехники.


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