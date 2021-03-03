Представители “Движения спасения Родины” встретились с Арменом Саркисяном

Представители “Движения спасения Родины” встретились с Президентом Армении Арменом Саркисяном. Как сообщает Арменпресс, “Движение спасения Родины” решение Президента Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил, принятое 2 марта, сочло крайне тревожным, потребовало встречи с ним.

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял решение не подписывать проект указа об освобождении с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна. Президент республики заявил, что, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, он обратится в Конституционный суд с отдельным обращением и просьбой определить вопрос соответствия Конституции Закона Республика Армения от 15 ноября 2017 г. “О воинской службе и статусе военнослужащего”.