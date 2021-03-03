Злые и добрые силы: театр “Гой” представит зрителям премьеру спектакля “EQUUS”

Театр “Гой” вынесет на суд зрителей психологический триллер “EQUUS”, поставленный на основе пьесы Питера Шафера. Премьера спектакля состоится 13 и 14 марта.

В беседе с корреспондентом Арменпресс художественный руководитель театра “Гой”, режиссер-постановщик спектакля Артур Саакян отметил, что говорить о содержании пьесы довольно сложно. Мать одного из главных героев - верующая. Она воспитывает своего ребенка, придерживаясь этих ценностей, знакомит его с Библией, а отец против этого. Однажды отец разорвал изображение Христа, висящего в доме, и выбросил его. Ребенок грустит и плачет, но через несколько дней он вешает на стену изображение лошади, которое ему подарил отец. И с этого начинаются все проблемы”, - рассказал Саакян.

По его словам, если вы опустошаете пространство, оно заполняется противоположной силой, которая может быть более доминирующей, бескомпромиссной, агрессивной, силой, которая пытается овладеть душой героя пьесы.

14-летний герой “EQUUS” работает в конюшне. Он шесть лошадей лишает глаз. Спектакль - расследование, которое покажет, что произойдет с этим ребенком.

Спектакль - совместный проект театра “”Гой и Театральной группы “Эпсидон”. В нем участвуют актеры Ара Саргсян, Армен Саргсян, Асмик Абовян, Трдат Макарян, Лилит Салназарян, Лиана Аветисян, Гаяне Балян, Саргис Чолоян, Карлен Карапетян. Художник-постановщик - Гарик Манукян.

Саакян сообщил, что “EQUUS” - вторая премьера этого года. Ранее публике был представлен спектакль “Моя голова горит”, поставленный по произведению Николая Гоголя.

“EQUUS” должен был быть сыгран еще в марте прошлого года, но эпидемия помешала реализации программы. “Ад начался с эпидемии, затем с войны. Все это очень болезненно, но, может быть, нам стоит вернуться и попытаться жить нормальной творческой жизнью, а не сломленной жизнью. Работаем с трудом. Есть люди, которым стыдно носить светлую одежду, потому что мы увидели столько несчастий. Нам действительно сложно. Во время войны мы потеряли актера театра Адама Халатяна. 26 марта мы сыграем спектакль Джорджа Оруэлла “Скотный двор”, посвященный памяти Адама, героя 44-дневной войны в Арцахе, и других погибших ребят”, - сказал художественный руководитель театра.

Он заверил, что, несмотря на все проблемы, зрители приходят в театр, они соскучились по театру. “Мы должны жить, чтобы хранить память о наших павших героях и избавиться от этого”, - заключил Артур Саакян.

Анжела Амбарцумян