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Используемая американскими военными иракская база Айн-эль-Асад подверглась обстрелу

Используемая американскими военными иракская база Айн-эль-Асад подверглась обстрелу

 Военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар и используемая американскими военными, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным канала, 10 ракет упали недалеко от места базирования военных международной коалиции. Другие подробности инцидента выясняются.


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