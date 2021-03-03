Используемая американскими военными иракская база Айн-эль-Асад подверглась обстрелу

Военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар и используемая американскими военными, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным канала, 10 ракет упали недалеко от места базирования военных международной коалиции. Другие подробности инцидента выясняются.