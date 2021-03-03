Некоторым сотрудникам КГД разрешено носить боевое оружие

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло проект Закона Республики Армения О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии”.

Как передает Арменпресс, проект правительства получил 91 голос “за”, 6 “против” при 21 воздержавшихся.

Разработка проекта закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии” обусловлена необходимостью предоставления некоторым сотрудникам Комитета государственных доходов боевого оружия, которое предусматривается использовать для решения оперативно-служебных задач.

Целью оперативно-розыскной деятельности данных сотрудников являются, в числе других целей, пресечение и раскрытие контрабанды, а также незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Республики Армения.

С принятием проекта некоторым сотрудникам Комитета государственных доходов Армении будет предоставлено боевое оружие. Список оружия и сотрудников, имеющих право на ношение оружия, будет определен решением правительства.