В процесс закупок внесены изменения: закон принят

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменения в Закон Республики Армения “О закупках”, которым устанавливаются порядок планирования государственных закупок, предварительного контроля за закупками и исполнения договоров.

Как передает Арменпресс, законопроект был принят 77 голосами “за”, 5 “против” при 15 воздержавшихся.

Проект закона инициировали депутаты фракции “Мой шаг” Лилит Макунц и Геворг Папоян.

Проект предусматривает порядок планирования закупок, утверждения характеристик предмета закупки, предварительного контроля закупок, исполнения, управления и финансирования договоров.

“Основная цель, которую мы ставили, - осуществление общественного контроля за процессом закупок. Не победивший участник процесса закупки, представитель средств массовой информации, общественные организации, специализирующиеся в этом процессе, после принятия закона смогут осуществлять общественный контроль в рамках исполнения договора, управления всеми закупками, в которых базовая единица превышает цену договора”, - сказал Папоян в ходе представления проекта.