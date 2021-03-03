Время в Ереване: 11:07:36,   3 Март

Первое воскресенье октября в Армении будет отмечаться как День национальных меньшинств

Первое воскресенье октября в Армении будет отмечаться как День национальных меньшинств

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью единогласно приняло проект депутата фракции “Мой шаг” Рустама Бакояна, которым предлагается в Республике Армения учредить День национальных меньшинств.

Как передает Арменпресс, законопроект О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О праздниках и памятных днях” получил 115 голосов “за”.

Автор проекта ранее предлагал отмечать День национальных меньшинств в последнюю субботу сентября. Однако, учитывая, что раз в 7 лет этот день может выпадать на 27 сентября, день начала 44-х дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, Бакоян предложил отмечать День национальных меньшинств в первое воскресенье октября.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации