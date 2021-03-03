Первое воскресенье октября в Армении будет отмечаться как День национальных меньшинств

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью единогласно приняло проект депутата фракции “Мой шаг” Рустама Бакояна, которым предлагается в Республике Армения учредить День национальных меньшинств.

Как передает Арменпресс, законопроект О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О праздниках и памятных днях” получил 115 голосов “за”.

Автор проекта ранее предлагал отмечать День национальных меньшинств в последнюю субботу сентября. Однако, учитывая, что раз в 7 лет этот день может выпадать на 27 сентября, день начала 44-х дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, Бакоян предложил отмечать День национальных меньшинств в первое воскресенье октября.