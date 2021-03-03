Саперы инженерно-разведывательные работы ведут в Мартунинском районе

Государственная служба по ЧС МВД Республики Арцах сообщает, что саперы службы инженерно-разведывательные работы ведут в Мартунинском районе. Как передает Арменпресс, в течение дня на территории общин Бердашен, АЦ, Ннги и Мюришен будут обезвреживаться обнаруженные взрывные устройства, снаряды и мины.

“Работы по обезвреживанию боеприпасов будут вестись и в лесных районах, прилегающих к селам Айгестан и Хнацах Аскеранского района. Для получения дополнительной информации можете звонить на номер 911 Государственной службы по ЧС”, - говорится в сообщении ГСЧС МВД Арцаха.