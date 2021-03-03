Умножим усилия для восстановления отечественной экономики: послание Арсена Казаряна

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян по случаю Дня предпринимателя направил поздравительное послание.

Как сообщает Арменпресс, в послании он подчеркнул, что сегодня для восстановления отечественной экономики и дальнейшего прогресса необходимо с удвоенной энергией продолжать заложенные деловые традиции и удваивать усилия.

“Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем предпринимателя. 3 марта выбрано не случайно, это день рождения великого армянского бизнесмена и мецената Александра Манташьяна, который с 2017 года официально отмечается как день оценки бизнес сообщества. Именно патриотический образ и деятельность Манташьяна вдохновили армянских бизнесменов на то, чтобы в новой независимой Армении заложить и развивать основы и современные традиции отечественной экономики.

Пройденный путь не был - легким․ Новая либеральная экономика привнесла свои правила игры, многое нужно было создавать по-новому, самостоятельно, за короткое время были освоены особенности рыночной экономики, преодолены многие объективные и субъективные вызовы. И сегодня мы с гордостью заявляем, что у нас в Армении есть устоявшийся бизнес-класс, с уже сложившимися традициями, проверенными временем профессиональными навыками, гибким стилем работы и новаторским мышлением, который является стабильной опорой отечественной экономики.

Сегодня мы переживаем тяжелые времена․Из-за эпидемии и навязанной нам войны у нас серьезные проблемы не только в экономической сфере, но и в социально-политической атмосфере в стране, и с точки зрения как внешних, так и внутренних вызовов, стоящих перед Арменией и Арцахом. Реальность такова, что сегодня больше, чем когда-либо, от каждого требуется терпение, мудрость, единство, инициативность и упорный труд. За все это время армянские бизнесмены доказали, что способны эффективно работать в экстремальных условиях, не стремясь нарушать нормальное функционирование экономики, в сложных условиях воздерживаясь от массовых сокращений рабочих мест, выступая с многочисленными социальными инициативами, оказывая всяческое содействие героическому армянскому народу и Армянской Армии.

Уважаемые коллеги, День предпринимателя более чем обязывает нас. Сегодняшний императив диктует нам, что мы с удвоенной энергией должны продолжать те деловые традиции, которые уже сформированы, умножали наши усилия в направлении восстановления и дальнейшего прогресса отечественной экономики, выступали с осознанием и ответственностью во имя мирной и стабильной жизни армянского мира, завтрашней могучей Армении и укрепления армянского духа”, - говорится в поздравительном послании Арсена Казаряна.