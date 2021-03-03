Газета “Айастани Анрапетутюн”: Для нового ядерного блока место есть, и оно выбрано правильно

“Когда мы говорим о необходимости иметь новый ядерный блок, как с геополитической, так и с точки зрения экономической и энергетической безопасности, пресса двух враждебных нам стран выдвигает надуманные тезисы по поводу сейсмостойкости. Чтобы эта турецкая нелепость не была бы воспринята и внутренней аудиторией, представим истинные профессиональные факты и раз и навсегда закроем эту страницу.

Новая Армянская АЭС будет построена на площадке, которая уже была испытана в 1988 году, во время разрушительного землетрясения. Самые разные профессиональные исследования, проводимые в последующие годы, констатировали, что ААЭС построена на цельном (не разрушенном) базальтовом блоке, то есть было доказано отсутствие активного тектонического разрыва под основой ААЭС. Это самая верная площадка, на которой может быть построен новый блок”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.