Координационный совет Всеармянских конгрессов журналистов объявляет о проведении 5-ю онлайн-встречу

Координационный совет Всеармянских конгрессов журналистов на основании решений состоявшихся в Антилиасе с 29 февраля по 1 марта 2020 года встречи, в течение года организовал региональные онлайн-совещания. За это время прошли онлайн-встречи редакторов армянских СМИ из стран Ближнего Востока, Европы, Северной и Южной Америк и СНГ.

Как сообщает Арменпресс, заключительная, пятая онлайн-встреча состоится 15 марта текущего года, в 18:00 по ереванскому времени. Тема встречи: СМИ Армении и Арцаха в нынешних условиях: трудности и способы их преодоления.

Желающие принять участие могут обратиться по адресу: [email protected].