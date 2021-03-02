Бадасян примет участие в Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
17:53, 2 Март, 2021
Решением премьер-министра Армени Никола Пашиняна министр юстиции Рустам Бадасян и заместитель министра иностранных дел Артак Апитонян 5-13 марта будут командировку в Киото, Япония.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства, в Киото армянская делегация примет участие в 14-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
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