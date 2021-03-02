Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Бадасян примет участие в Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

Бадасян примет участие в Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

Решением премьер-министра Армени Никола Пашиняна министр юстиции Рустам Бадасян и заместитель министра иностранных дел Артак Апитонян 5-13 марта будут командировку в Киото, Япония.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства, в Киото армянская делегация примет участие в  14-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации