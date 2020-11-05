Предстоящие на 3 марта мероприятия
17:56, Март 02, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:38 Ара Айвазян и Жозеп Боррель обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
- 21:20 В Армении есть закрытые автодороги: Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
- 21:01 Папа римский предрек новый Всемирный потоп
- 20:07 В Мартакерте обнаружены останки одного военнослужащего
- 20:00 США прилагают усилия по возвращению армянских пленных: посол США спикеру НС Армении
- 19:41 Координационный совет Всеармянских конгрессов журналистов объявляет о проведении 5-ю онлайн-встречу
- 19:37 Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня дипломата
- 18:01 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 17:56 Предстоящие на 3 марта мероприятия
- 17:53 Бадасян примет участие в Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-03-21
- 17:27 Азиатские индексы выросли - 02-03-21
- 17:10 Президент Арцаха назначил нового министра экономики и сельского хозяйства
- 17:09 В парламенте Арцаха прошли слушания по внесению изменений и дополнений в закон "О языке"
- 17:08 Ucom предлагает 8 вариантов подарков к 8 марта
- 17:01 Пивовары ФРГ продали в январе на 27% меньше пива, чем годом ранее
- 16:38 Падение ВВП Чехии в 2020 году стало крупнейшим в истории республики
- 15:50 Вреж Габриелян освобожден с должности директора спасательной службы, назначен Армен Гаспарян
- 15:48 Армен Саркисян принял решение не подписывать указ освобождения Оника Гаспаряна с должности
- 15:40 Начальник Управления по борьбе с контрабандой КГД принял сотрудника Департамента юстиции США
- 15:38 В России за сутки выявили 10 565 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 4 октября
- 15:37 В Гегаркунике закрытых и труднопроходимых дорог нет
- 15:34 Уровень воды озера Севан по сравнению с началом марта прошлого года выше на 11 см
- 15:24 У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
- 15:15 Школьники Неркин Геташена удостоились премий международного художественного конкурса
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