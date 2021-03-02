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Азиатские индексы выросли - 02-03-21

Азиатские индексы выросли - 02-03-21

ТОКИО, 2 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.86% и составил 29408.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.40% и составил 1894.85 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.21% и составил 3508.59 пункта, а HANG SENG снизился на 1.21% и составил 29095.86 пункта.


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