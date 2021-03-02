Постоянная комиссия Национального собрания Республики Арцах по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта 2-го марта под председательством Арама Арутюняна организовала парламентские слушания по проекту закона Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в закон "О языке"».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, со смежными докладами выступили также соавторы законопроекта - руководитель фракции "Единая Родина" Гагик Багунц и депутат фракции "Справедливость Арцаха" Метаксе Акопян.

Арам Арутюнян, прежде чем перейти к рассмотрению законопроекта, отметил, что проект вызвал широкий общественный отклик. Согласно обоснованиям, представленным соавторами законопроекта, необходимость внесения изменения и дополнения в закон возникла преимущественно по причине "долгосрочного присутствия на территории Республики Арцах российских миротворцев и необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникационных проблем, сотрудничества в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки". Метаксе Акопян поприветствовала точку зрения преподавателей кафедры армянского языка и литературы АрГУ, представленную в открытом письме, согласно которой предлагается принять русский язык в качестве рабочего, который может быть использован в государственных и других учреждениях. Подобное предложение поступило и от фракции "Демократическая партия Арцаха".

Слушания сопровождались вопросами и ответами депутатов и заинтересованных лиц.

В ходе обмена мнениями по законопроекту были озвучены также предложения: придать формулировкам законопроекта больше четкости и конкретности, привести больше убедительных аргументов, а общественности представить более доступные и понятные обоснования. Начальник языковой инспекции Министерства образования, науки, культуры, молодежи и спорта Республики Арцах Артак Гулян поприветствовал широкую огласку такого актуального вопроса, а также активность общества и заинтересованных лиц, предложив придать русскому языку статус языка межнациональной коммуникации.

В завершение слушаний Арам Арутюнян сообщил, что обсуждения по вопросу будут продолжены в более широких форматах.

На слушаниях присутствовали председатель НС, депутаты, представители учебных заведений, заинтересованные лица, а также студенты, проходящие в НС производственную практику.