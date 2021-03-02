Ucom предлагает 8 вариантов подарков к 8 марта

В преддверии весенних праздников Ucom предлагает приобрести любой из 8 вариантов подарков. В список полезных и нужных подарков для близких вошли аудиотехника, легкие электрические средства для передвижения, камеры мгновенной печати, умные часы, робот-пылесос, смартфоны, зарядные устройства и чехлы для телефонов. Имеющийся ассортимент можно приобрести в центрах обслуживания абонентов Ucom, а также в интернет-магазине Ucom, как наличными, так и в кредит.

В частности, электровелосипед HIPER BX635 можно приобрести наличными за 349 900 драмов или всего за 9 720 драмов в месяц, в случае оформления кредита на 36 месяцев. Камера мгновенной печати Instax SQ 6 GRAPHITE доступна наличными за 73 600 драмов или всего за 2 040 драмов при оформлении кредита до 36 месяцев. При оформлении кредита через ОАО “Юнибанк” сроком на 36 месяцев, в течение первых 12 месяцев покупателям будет предоставлена льгота в размере 0% предоплаты, 0% годовой процентной ставки и 0% оплаты за обслуживание. Более того, при покупке гаджетов нет обязательства становиться подписчиком какой-либо услуги от Ucom.

«По случаю весенних прадников покупатели могут выбрать подарки для своих близких в центрах обслуживания абонентов Ucom, из ассортимента со сниженными ценами. А он действительно разнообразный: от роботов-пылесосов до чехлов для смартфонов», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим, что количество гаджетов, представленных в рамках предложения, ограничено, и их можно будет приобрести на указанных условиях до 10 марта.