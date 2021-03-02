Начальник Управления по борьбе с контрабандой КГД принял сотрудника Департамента юстиции США

Начальник Управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Вардан Варданян принял руководителя Регионального офиса Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента юстиции США Дженнифер Свидер. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством между двумя структурами.

Начальник Управления по борьбе с контрабандой Вардан Варданян поблагодарил американских коллег за оборудование, предоставленное управлению, и отметил, что они уже служат делу борьбы с контрабандой наркотиков и психотропных веществ.

Был обсужден и ряд вопросов, касающихся реформ, предусмотренных в результате сотрудничества с Региональным офисом Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента юстиции США.

Была достигнута договоренность о подписании в ближайшее время меморандума о сотрудничестве между двумя структурами, что планировалось осуществить еще год назад, однако из-за пандемии подписание было отложено.

Руководители двух структур подчеркнули, что между ними в течение 4 лет сформировалось эффективное взаимодействие, направленное на противодействие в регионе незаконному обороту наркотиков.