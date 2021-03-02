В Гегаркунике закрытых и труднопроходимых дорог нет

Несмотря на снег, выпавший в последние два дня, на территории Гегаркуникской области закрытых и труднопроходимых дорог нет.

Как сообщил «Арменпресс» начальник отдела транспорта и дорожного строительства Управления градостроительства Гегаркуникской области Геворг Хачатрян, уровень снежного покрытия на территории Мартуни составил 15 - 20 см, в Чамбараке - до 15 см, на других территориях - до 5-10 см.

“Во время снегопада дороги очищались. Кроме этого, снегопад сопровождался и подтаиванием, метелей пока не было. На данный момент в регионе нет закрытых или труднопроходимых дорог”, - сказал Геворк Хачатрян.

Хосров Хлгатян