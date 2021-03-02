Школьники Неркин Геташена удостоились премий международного художественного конкурса

Воспитанники кружка рисования средней школы №2 общины Неркин Геташен Гегаркуникской области на проходившем в Беларуси международном конкурсе рисунков заняли призовые места.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации Гегаркуникской области, в Минске прошел VII Международный конкурс детского рисунка “Дети планеты - друзья”, организованный Министерством образования Республики Беларусь и Национальным центром детского и юношеского творчества.

В конкурсе рисунков приняли участие более 4 500 детей из 27 стран мира. 85 работ профессиональное жюри признало победителями в номинациях “Живопись”, “Графика” и “Смешанная техника”. Победители и призеры награждены грамотами и буклетами Министерства образования Беларуси, авторы 500 работ награждены дипломами Национального центра художественных работ детей и юношества.

В этом конкурсе участвовали и удостоились наград и воспитанники кружка рисования средней школы № 2 им. Неркин Геташена Ясмена Ваганян, Мари Мкртчян, Аня Бурнутян, Артем Бурнутян, Севак Авеян, Камелия Хачатрян, Нвер Пиначян, Лиза Сарибекосян, Нарек Киракосян, Анаит Симонян и другие. От имени губернатора Гегаркуника начальник отдела образования, культуры и спорта администрации области Карен Зазян поздравил победителей и их преподавателя Нектар Саакяна и вручил им грамоты. “В средней школе № 2 Неркин Геташена уже 40 лет действует кружок рисования, которым руководит известная художница и выдающийся педагог Нектар Саакян. Воспитанники кружка живописи всегда принимали активное участие в республиканских и международных конкурсах и фестивалях и становились их призерами”, - сказал начальник отдела.

Хосров Хлгатян