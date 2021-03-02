США предложили провести встречу между властями Афганистана и талибами на высоком уровне

Соединенные Штаты предложили провести встречу между представителями афганского правительства и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на более высоком уровне, чем уровень межафганских переговоров в Дохе. Об этом в Кабуле заявил специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Как сообщил во вторник телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Афганистана, "Халилзад выступил с предложением провести встречу на более высоком уровне между афганскими властями и талибами". Кроме того, по информации источника канала, спецпредставитель США высказал идею проведения региональной конференции по мирному процессу в Афганистане.

Халилзад, отметил источник, обсудил в афганским руководством в Кабуле "пересмотр ряда положений [достигнутого в Дохе] соглашения между Вашингтоном и "Талибаном", включая сроки вывода американских войск из Афганистана". По словам спецпредставителя США, Вашингтон не собирается выходить из соглашения с талибами, но "намерен внести в него поправки",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Халилзад прибыл в Кабул с первым визитом со времени вступления в должность нового президента США Джо Байдена. Посольство США в Афганистане уведомило, что после Кабула спецпредставитель Соединенных Штатов посетит Доху, где встретится с представителями талибов.

29 февраля 2020 года предыдущее руководство США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.