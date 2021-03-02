 Месроп Аракелян сообщает о реформах в пенсионной сфере

Министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян проинформировал о реформах, предстоящих в пенсионной сфере. Как сообщает «Арменпресс», Месроп Аракелян на своей странице в Facebook написал, что в пенсионной сфере начались серьезные изменения.

“Согласно законопроекту о внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственных пенсиях”, пенсионерам в возрасте 90 лет и старше предусмотрена надбавка к пенсии, размер которой будет определяться правительством. Пенсия по уходу за ребенком-инвалидом будет назначаться одному из его родителей на весь период ухода до 18 лет. Требование ежегодно посещать банк для инвалидов 1-й или 2-й группы, получающих пенсию, или для пенсионера старше 90 лет упраздняется. Их пребывание в Армении, будет подтверждать министерство”, - написал министр.