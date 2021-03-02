Парламент Армении на закрытом заседании обсуждает проект заявления по пленным в Азербайджане

Национальное собрание Армении на закрытом заседании обсуждает проект заявления Парламента об осуждении политики Азербайджана по препятствованию возвращению находящихся в Азербайджане военнопленных и пленных гражданских лиц, в том числе и женщин, и безосновательного затягивания этого вопроса.

Как передает «Арменпресс», автором проекта являются независимые депутаты Тагуи Товмасян, Анна Григорян и Вардан Атабекян.

Проект предлагает осудить грубое нарушение и попрание со стороны Азербайджана прав всех находящихся под его контролем военнопленных и гражданских лиц. Также нарушение и международного гуманитарного процесса по возвращению женщин и положений, закрепленных международными правовыми документами. Проект предлагает привлечь внимание международных структур, международного сообщества и правозащитных организаций к грубым нарушениям международного гуманитарного права и прав человека со стороны Азербайджана, достичь осуждения Азербайджана со стороны международного сообщества.

Принятие проекта может оказать содействие реализации гуманитарного процесса возвращения всех военнопленных и гражданских лиц, в том числе и женщин, посредством оказания давления со стороны международных структур, международного сообщества и правозащитных организаций.