Члены делегации НС Армении в ПА ОБСЕ выдвинули вопрос немедленного возвращения армянских пленных

Через все выступления членов делегации Национального собрания Армении на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ красной нитью проходил вопрос немедленного возвращения из Азербайджана пленных и искусственного затягивания их возвращения со стороны Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом члены делегации рассказали на пресс-конференции в Национальном собрании, представив подробности работы зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, прошедшей с 24 по 26 февраля.

“Ключевым вопросом для нас были последствия войны, развязанной Азербайджаном. Вопрос о пленниках был безусловным приоритетом. Наша делегация активно участвовала в работе сессии. На этом заседании она была если не самой активной, то как минимум одной из самых активных делегаций”, - сказал глава делегации Айк Конджорян.

Через все выступления членов армянской делегации красной нитью проходил вопрос пленных. В ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ были озвучены и искусственные отсрочки со стороны азербайджанских военнопленных возвращения армянских военнопленных, факты бесчеловечного, жестокого обращения с пленными. Депутаты подчеркнули и важность вопроса свободного самоопределения народа Арцаха.

Ани Самсонян из ППА рассказала о проблеме военнопленных. “Я подчеркнул, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по заявлению, но даже если вопрос о военнопленных не был бы упомянут в заявлении, Азербайджан был обязан немедленно освободить наших военнопленных в соответствии с основными документами международного права и гуманитарного права”, - сказала она. Уже после войны Азербайджан взял в плен людей, и теперь представляет их преступниками и террористами.

Самсонян также подчеркнула, что Азербайджан ведет себя как террористическая страна. “Они пытались оправдываться, говоря, что нельзя дискредитировать их страну, не осознавая, что они уже дискредитированы”, - сказала депутат.

Рипсиме Григорян рассказала о реакции международных партнеров. Она особо отметила выступление министра иностранных дел Швеции, страны-председателя ОБСЕ. “В своем выступлении он рассказал об урегулировании конфликта, сказав следующее: с трехсторонним заявлением боевые действия прекратились, но это нельзя считать долгосрочным урегулированием вопроса. Нагорно-карабахский конфликт можно будет считать полностью урегулированным, когда все вопросы будут обсуждаться в формате Минской группы ОБСЕ. Минская группа ОБСЕ будет тем форматом, при помощи которого будет разрешен конфликт”, - сказала Григорян.

Депутат считает это выступление важным в контексте того, что Азербайджан и Турция заявляют, что конфликт уже урегулирован. Высказались и другие партнеры, они осуждали действия Азербайджана.